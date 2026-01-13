Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise heeft de komst van verdediger Massiré Sylla officieel aangekondigd. Hij komt over van de Noorse tweede klasse, waar hij werd uitgeroepen tot beste jonge speler van de competitie.

Union SG heeft ervoor gekozen zijn mercato op gang te trekken met de komst van jonge spelers met veel potentieel, al hoeft dat geen verrassing te zijn. Na de komst van Besfort Zeneli, die overkwam uit de Duitse derde klasse, heeft nu ook Massiré Sylla (21) een contract getekend in het Dudenpark tot 2030.

Massiré Sylla komt over van Lyn, een club uit de Noorse tweede divisie, waar hij vorig seizoen 33 wedstrijden speelde. De Senegalees maakte er indruk en werd zelfs uitgeroepen tot beste jonge speler van de competitie.

Dezelfde makelaars als Ousseynou Niang

Hoewel de komst van Sylla opnieuw een gok is van de scoutingscel van Union, valt ook op dat de jonge Senegalees deel uitmaakt van hetzelfde managementbureau (Bright Management Group) als Ousseynou Niang, die al bij de club actief is.

In het officiële persbericht stelt Massiré Sylla zich kort voor. "Ik hou van duels en van verdedigen in één-tegen-één. Ik wil die kwaliteiten tonen in België en kijk ernaar uit om aan de slag te gaan", aldus Sylla.


Voor zijn avontuur in Noorwegen speelde Sylla bij het B-elftal van Pau in Frankrijk, nadat hij zijn opleiding genoot bij Diambars in Senegal. Kan hij het volgende schot in de roos zijn van de Brusselaars?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FCV Dender EH - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (14/01).

Beker van België
Union SG
FCV Dender EH

