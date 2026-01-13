'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

Beerschot werkt verder aan zijn winterse versterkingen. De club kijkt daarbij niet alleen naar aanvallende profielen. Ook defensief wordt gericht gezocht naar bijkomende opties.

Beerschot richt zich op linksachter

De Antwerpse tweedeklasser onderzoekt de mogelijkheid om Sem Audoor aan te trekken, zo meldt Het Nieuwsblad. De 22‑jarige linksback maakt deel uit van Club NXT en heeft inmiddels 62 wedstrijden in tweede klasse achter zijn naam. Zijn ervaring op dat niveau maakt hem een realistische piste voor onmiddellijke inzetbaarheid.

Audoor is een jeugdproduct van Club Brugge en de tweelingbroer van middenvelder Lynnt. Zijn contract loopt af na dit seizoen, waardoor hij openstaat voor een transfer. Binnen Beerschot ziet men in hem een speler die een volgende stap in zijn loopbaan kan zetten.

Nood aan versterking in de defensie

De club wil niet enkel voorin bijkomende opties creëren. De technische staf benadrukt dat ook de achterlijn extra concurrentie kan gebruiken. Audoor past in dat plaatje door zijn leeftijd, ervaring en polyvalentie op de linkerflank.

Opvallend is dat zijn vader Yves in het verleden eveneens voor Beerschot uitkwam. Die connectie wordt binnen de club opgemerkt, al speelt ze geen formele rol in de onderhandelingen. Het dossier wordt vooral bekeken vanuit sportieve en contractuele haalbaarheid.



Doordat Audoor einde contract is, kan Beerschot relatief vlot schakelen. De speler kan zonder langdurige onderhandelingen een nieuwe omgeving kiezen. Dat maakt hem een interessante optie voor de winterperiode.