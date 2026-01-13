Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

Radja Nainggolan (37) staat voor een nieuwe stap in zijn carrière. Patro Eisden en trainer Stijn Stijnen zijn vastberaden om de ervaren middenvelder naar Maasmechelen te halen. De gesprekken verlopen constructief, ondanks dat het eerste bod werd geweigerd door Lokeren.

Nainggolan heeft nog een contract bij Lokeren tot het einde van het seizoen. Toch is de speler gecharmeerd door het aanbod van Patro, dat financieel aantrekkelijker zou zijn en hem de mogelijkheid biedt om nog een jaar actief te blijven, schrijft HBvL.

Patro heeft een contract van zes maanden klaarliggen, met een optie om een extra seizoen aan te plakken. Voor de club betekent de komst van de ex-Rode Duivel een flinke versterking op het middenveld, terwijl Nainggolan op zijn beurt nog kan meestrijden voor promotie.

Een eerste bod op Nainggolan werd geweigerd door Lokeren

De onderhandelingen lijken dus op een goed spoor te liggen. Lokeren wil een vertrek van de sterspeler niet gratis laten gebeuren, maar een akkoord lijkt haalbaar zolang beide partijen flexibiliteit tonen. De transfer kan er snel komen.

Nainggolan keerde vorig seizoen terug naar België na zijn avontuur in Italië en bij Antwerp. Zijn ervaring en kwaliteit zijn echter moeilijk te combineren met de ambities en financiële situatie van Lokeren, waardoor een vertrek steeds realistischer wordt.

Voor Patro zou de komst van Nainggolan ook commercieel een boost betekenen. Zijn naam alleen al kan extra aandacht en supporters naar Limburg trekken.

