'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

Philippe Clément wil Norwich City deze winter versterken om hogerop te klimmen in het klassement en niet te moeten vechten tegen degradatie. Norwich zou zijn oog hebben laten vallen op Guiagon van Charleroi, maar denkt ook aan een ex-spelmaker van Club Brugge.

Volgens informatie van de Daily Record houdt Norwich City Parfait Guiagon (24) in de gaten. De Ivoriaan draait momenteel een uitstekend seizoen bij Sporting Charleroi, waar hij duidelijk de belangrijkste offensieve pion is.

Guiagon ligt nog onder contract tot juni 2026, al beschikt Charleroi over een optie om dat contract te verlengen. Toch maakt niemand zich illusies: de flankaanvaller zal het zwart-witte shirt geen jaren meer dragen.

Guiagon richting Norwich City?

Dit seizoen was Parfait Guiagon goed voor zes doelpunten en twee assists in de competitie. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4 miljoen euro. Charleroi haalde hem in 2023 voor 1,5 miljoen euro weg bij Maccabi Tel Aviv.

Norwich is overigens niet de enige geïnteresseerde club. Ook Rangers FC volgt zijn situatie op de voet. De Schotse topclub zou daarnaast ook denken aan Andreas Skov Olsen, de voormalige winger van Club Brugge.

Zowel Clément als Norwich City hebben nood aan versterking deze winter. De Canaries staan momenteel 22e in de Championship en vechten tegen degradatie, een positie die allerminst strookt met de ambities van de club.