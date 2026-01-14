OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

Westerlo heeft zijn selectie versterkt met Shunsuke Saito. De 20-jarige Japanner komt over van Mito HollyHock en ondertekende in het Kuipje een contract voor drieënhalf seizoen.

Saito is een offensieve middenvelder die ook op de flank uit de voeten kan. Bij Westerlo zal hij spelen met rugnummer 38 en geldt hij als een creatieve aanvulling voor de tweede seizoenshelft.

De jonge Japanner maakte vorig jaar indruk in de J2 League. Met Mito HollyHock kroonde hij zich tot kampioen en dwong hij promotie naar de hoogste afdeling af.

Saito had daarin een duidelijke rol. Hij liet 8 assists en 1 doelpunt optekenen en was daarmee een van de smaakmakers van zijn ploeg.

Westerlo heeft Shunsuke Saito beet

In de beslissende titelwedstrijd tegen Oita Trinita leverde hij bovendien de assist voor de openingstreffer.



Westerlo hoopt dat Saito in de voetsporen kan treden van landgenoten Sakamoto en Kimura. De club ziet in hem een speler die creativiteit en spelinzicht kan toevoegen aan het elftal.