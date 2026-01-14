KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen
KV Mechelen roerde zich al op de wintermercato, maar dreigt nu ook een basisspeler te verliezen. Na het vertrek van Ryan Teague zou ook voorin beweging kunnen komen bij Malinwa.

KV Mechelen was deze wintermercato al goed actief. Het kondigde nog voor het begin van de transfermarkt de komst van Mauro Lenaerts aan, die overkwam van Lierse. Ook op uitgaand vlak beweegt er iets.

Eerder op de dag kondigde club aan dat Ryan Teague wordt uitgeleend aan Melbourne City. Nu zou er ook nog een aanvaller kunnen vertrekken, want Lion Lauberbach trekt de aandacht.

Italiaanse promotiekandidaat lonkt voor Lauberbach

Het Nieuwsblad meldt woensdag dat de spits op concrete interesse van Venezia kan rekenen. De Italiaanse club deed al een bod van 2 miljoen euro maar dat werd geweigerd door Malinwa.

Zelf zou Lauberbach wel openstaan voor een transfer. Het kan een historisch seizoen worden voor Venezia. De club degradeerde afgelopen seizoen maar staat momenteel 2e in de Serie B en strijdt dus mee voor de promotie.


Hoewel Mechelen hem niet graag ziet vertrekken in het midden van het seizoen (zeker met oog op de strijd om PO1), mag hij wel voor het juiste bedrag weg. Ook het Engelse Preston en Brondby zijn geïnteresseerd.

