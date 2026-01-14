De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

Nilson Angulo heeft de voorbije maanden een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Heel wat clubs volgen hem op de voet, ook uit La Liga.

Een jaar geleden kreeg Nilson Angulo rond deze tijd nog meer speelminuten bij de RSCA Futures dan bij de A-ploeg. Het was Besnik Hasi die hem vanaf de play-offs als titularis lanceerde.

Hoewel zijn eerste optredens soms wat rommelig waren, is Angulo intussen niet meer weg te denken uit de basiself. De jonge Ecuadoriaanse flankaanvaller moet nog constanter worden, maar hij is wel de beste aangever van het team met zeven assists. Zijn dribbels zorgen bovendien voor veel creativiteit op links.

Het is dan ook geen toeval dat Anderlecht hem in september vorig jaar tot 2029 vastlegde. De interesse rond zijn profiel neemt duidelijk toe. Intussen worden zelfs drie Spaanse clubs bij naam genoemd.

Angulo gegeerd in La Liga

Volgens transferexpert Rudy Galetti hebben Real Sociedad, Real Betis en Atlético Madrid al informatie ingewonnen. Concrete aanbiedingen zijn er voorlopig nog niet, maar de belangstelling is wel duidelijk.

De kans dat Nilson Angulo deze winter al het Lotto Park verlaat, lijkt klein. Bij Atlético Madrid wordt de Ecuadoriaanse international bijvoorbeeld gezien als een piste op langere termijn, niet als een onmiddellijke prioriteit. Toch zal het interessant zijn om te volgen hoe Anderlecht reageert als er de komende maanden een aantrekkelijk bod op tafel komt.



