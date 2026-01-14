'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Stefan Mitrovic maakt geen deel uit van de A-kern van KAA Gent. Zijn aflopende contract zorgt ervoor dat een vertrek in de winter steeds waarschijnlijker wordt.

Situatie bij KAA Gent

De verdediger werd niet opgenomen in de selectie voor de winterstage. Bovendien loopt zijn contract op het einde van het seizoen af. De club houdt rekening met een uitgaande wintertransfer, zo is te horen in buitenlandse media.

Partizan volgt de situatie nauwgezet. De club probeerde vorige zomer al twee andere verdedigers binnen te halen, maar zonder succes. Door blessures in hun achterhoede is de nood aan versterking nu groter geworden, waardoor Mitrovic opnieuw in beeld komt.

De Servische club ziet in hem een speler die zowel ervaring als maturiteit kan toevoegen. Zijn leeftijd en achtergrond passen in het profiel dat ze deze winter willen aantrekken. De combinatie van routine en stabiliteit wordt als essentieel beschouwd.

Timing van de transferperiode

De wintermercato vormt voor Partizan een kans om hun defensie te herstructureren. Door eerdere uitvallen is de positie van centrale verdediger een prioriteit geworden. Mitrovic geldt daarbij als een haalbare optie, mede door zijn contractuele situatie.


Voor Gent biedt een vertrek in januari een manier om nog een beperkte vergoeding te ontvangen. Voor de speler zelf opent het de deur naar regelmatige speeltijd. Beide partijen lijken daarom open te staan voor een oplossing tijdens deze transferperiode.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Super Liga
Super Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Partizan Belgrado
Stefan Mitrovic

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Teague - Angulo - Mitrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Teague - Angulo - Mitrovic

10:00
Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

10:30
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

09:30
Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Reactie

Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

09:45
2
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

10:00
🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

08:40
6
Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

08:20
2
KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

07:40
"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

21:40
🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

09:00
1
Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

08:00
Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem" Reactie

Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem"

07:30
1
La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél" Reactie

La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"

07:00
Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

07:20
2
KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

22:30
'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

06:30
Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

23:08
'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

23:00
14
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

22:31
'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

23:30
Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

21:00
7
Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

22:00
'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

20:00
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
1
"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

21:20
Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

18:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

20:00
'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

20:20
'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

19:00
5
'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

19:40
Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet" Reactie

Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet"

00:08
3
📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

19:20
Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

18:20
5
DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

17:50
2
Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

17:20
1
'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Super Liga

 Speeldag 30
Tekstilac Tekstilac 2-0 Spartak Subotica Spartak Subotica
Radnicki 1923 Kragujevac Radnicki 1923 Kragujevac 0-2 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-1 Beograd Beograd
Jedinstvo Jedinstvo 0-0 Napredak Kruševac Napredak Kruševac
Mladost Lu?ani Mladost Lu?ani 1-3 Vojvodina FK Vojvodina FK
Novi Pazar Novi Pazar 3-3 Radnicki Nis Radnicki Nis
Backa Topola Backa Topola 1-0 Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo
Cukaricki Cukaricki 0-2 FK IMT Beograd FK IMT Beograd

Nieuwste reacties

1872 1872 over 'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster' GeelRoodGroen GeelRoodGroen over 🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler PhP PhP over Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Divano Divano over 'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet" Johnnie Walker Johnnie Walker over Charleroi - Club Brugge: 2-1 storfstievel storfstievel over 🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen' 1872 1872 over Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan na bekerstunt tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved