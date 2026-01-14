'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

Stefan Mitrovic maakt geen deel uit van de A-kern van KAA Gent. Zijn aflopende contract zorgt ervoor dat een vertrek in de winter steeds waarschijnlijker wordt.

Situatie bij KAA Gent

De verdediger werd niet opgenomen in de selectie voor de winterstage. Bovendien loopt zijn contract op het einde van het seizoen af. De club houdt rekening met een uitgaande wintertransfer, zo is te horen in buitenlandse media.

Partizan volgt de situatie nauwgezet. De club probeerde vorige zomer al twee andere verdedigers binnen te halen, maar zonder succes. Door blessures in hun achterhoede is de nood aan versterking nu groter geworden, waardoor Mitrovic opnieuw in beeld komt.

De Servische club ziet in hem een speler die zowel ervaring als maturiteit kan toevoegen. Zijn leeftijd en achtergrond passen in het profiel dat ze deze winter willen aantrekken. De combinatie van routine en stabiliteit wordt als essentieel beschouwd.

Timing van de transferperiode

De wintermercato vormt voor Partizan een kans om hun defensie te herstructureren. Door eerdere uitvallen is de positie van centrale verdediger een prioriteit geworden. Mitrovic geldt daarbij als een haalbare optie, mede door zijn contractuele situatie.



Voor Gent biedt een vertrek in januari een manier om nog een beperkte vergoeding te ontvangen. Voor de speler zelf opent het de deur naar regelmatige speeltijd. Beide partijen lijken daarom open te staan voor een oplossing tijdens deze transferperiode.