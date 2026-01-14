Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan

Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en trekt op huurbasis naar Rangers, met aankoopoptie. De Duitse en Schotse club hebben een akkoord bereikt.

De voormalige Bruggeling moet volgens Sky Sport nog zijn medische tests afleggen voor hij zijn contract ondertekent. Daarna wordt hij officieel speler van Rangers.

De flankaanvaller verlaat Wolfsburg om opnieuw meer speelminuten te krijgen. De Deen past duidelijk niet meer in de plannen van coach Daniel Bauer. Zijn laatste optreden in de Bundesliga dateert van 7 november, toen hij in de slotminuten mocht invallen tegen Werder Bremen.

Andreas Skov Olsen in een lastige situatie bij Wolfsburg

Na die wedstrijd bleef hij drie keer op rij op de bank en ontbrak hij vervolgens twee keer op het wedstrijdblad door spierproblemen. Afgelopen zondag zat hij ook niet in de selectie van Wolfsburg, dat zwaar verloor met 8-1 tegen Bayern München.

Die afwezigheid houdt vrijwel zeker verband met de aanhoudende transfergeruchten rond zijn naam. Uiteindelijk trekt hij dus naar Schotland.


Andreas Skov Olsen kwam in januari 2025 bij Wolfsburg terecht. Nog geen jaar later begint hij al aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Zijn contract bij de Duitse club loopt (tot de transfer officieel is) nog tot 30 juni 2029.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
VfL Wolfsburg
Andreas Skov Olsen

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

18:20
KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

18:20
Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

15:30
10
Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

18:00
Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

17:20
De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

17:40
Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

16:30
1
Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

16:00
KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over" Interview

KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over"

15:15
Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

15:45
Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

14:40
OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

15:00
Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

14:20
Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

14:00
Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

11:40
OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

13:40
Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

13:30
1
Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

13:50
1
"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

13:00
Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

12:40
Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

10:30
7
Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

13:15
Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

12:20
Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

12:27
1
'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

12:00
14
OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

11:00
🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

08:40
19
Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

11:20
OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

11:17
Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

08:20
3
Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Reactie

Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

09:45
7
Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

08:00
1
Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

07:20
17
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

09:30
1
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

10:00
KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 17
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Werder Bremen Werder Bremen
Hamburger SV Hamburger SV Uitg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
RB Leipzig RB Leipzig 20:30 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 20:30 Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 20:30 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 15/01 Union Berlin Union Berlin

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge André Coenen André Coenen over 'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract' sarah. sarah. over 'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club' The Purple Knight The Purple Knight over Charleroi - Club Brugge: 2-1 Demogorgon Demogorgon over Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan pief pief over Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi FCBalto FCBalto over Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi FCBalto FCBalto over Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit Redredred Redredred over Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved