Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan

Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en trekt op huurbasis naar Rangers, met aankoopoptie. De Duitse en Schotse club hebben een akkoord bereikt.

De voormalige Bruggeling moet volgens Sky Sport nog zijn medische tests afleggen voor hij zijn contract ondertekent. Daarna wordt hij officieel speler van Rangers.

De flankaanvaller verlaat Wolfsburg om opnieuw meer speelminuten te krijgen. De Deen past duidelijk niet meer in de plannen van coach Daniel Bauer. Zijn laatste optreden in de Bundesliga dateert van 7 november, toen hij in de slotminuten mocht invallen tegen Werder Bremen.

Andreas Skov Olsen in een lastige situatie bij Wolfsburg

Na die wedstrijd bleef hij drie keer op rij op de bank en ontbrak hij vervolgens twee keer op het wedstrijdblad door spierproblemen. Afgelopen zondag zat hij ook niet in de selectie van Wolfsburg, dat zwaar verloor met 8-1 tegen Bayern München.

Die afwezigheid houdt vrijwel zeker verband met de aanhoudende transfergeruchten rond zijn naam. Uiteindelijk trekt hij dus naar Schotland.



Andreas Skov Olsen kwam in januari 2025 bij Wolfsburg terecht. Nog geen jaar later begint hij al aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Zijn contract bij de Duitse club loopt (tot de transfer officieel is) nog tot 30 juni 2029.