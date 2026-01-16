De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

KAA Gent blijft deze winter stevig doorselecteren. Na Vanzeir en Gandelman verdwijnt opnieuw een speler uit de Planet Group Arena. De Buffalo's ronden een nieuwe uitgaande transfer af.

KAA Gent neemt deze winter afscheid van heel wat spelers. Dante Vanzeir vertrok op huurbasis naar Cercle Brugge, dat ook een aankoopoptie bedong. Omri Gandelman maakte een move naar Lecce, voor 3 miljoen euro.

Terug naar Zwitserland

De Buffalo's zijn de kassa aan het spekken en deden vrijdag nog een redelijke deal. Flankaanvaller Franck Surdez verlaat de club namelijk met een definitieve transfer, meldt Gent via zijn officiële kanalen. Hij keert terug naar Zwitserland.

Hij zal er aan de slag gaan bij FC Sion, een club op het hoogste niveau in zijn thuisland. Naar verluidt vangt Gent nog 1,3 miljoen euro voor de transfer. Daarmee recupereren de Buffalo's zijn transfersom.

Transfersom gerecupereerd voor Gent

In januari 2024 kwam hij voor hetzelfde bedrag over van Neuchâtel Xamax, ook uit Zwitserland. Maar de 23-jarige winger kon niet aan de verwachtingen voldoen in de Jupiler Pro League.

Lees ook... KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom›

In totaal speelde Surdez 60 wedstrijden voor KAA Gent waarin hij vier doelpunten scoorde en goed was voor acht assists. Dit seizoen zat hij regelmatig zelfs niet bij de selectie.