'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'
Napoli bereidt zich voor op mogelijke verschuivingen in de aanvalslinie. De positie van Noa Lang blijft onderwerp van gesprek, waardoor alternatieven worden onderzocht.

Napoli verkent de markt

Napoli overweegt een vervanger binnen te halen indien Noa Lang vertrekt. De club volgt daarbij Christos Tzolis, die bij Club Brugge een vaste waarde is, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Volgens de roze sportkrant staat Tzolis op de shortlist en is Napoli bereid te handelen wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn. De regerende landskampioen kijkt rond voor aanvallende opties en onderzoekt mogelijkheden zonder grote financiële verplichtingen.

Scenario bij vertrek van Lang

De Italiaanse kampioen houdt rekening met een vertrek van Lang. In dat geval wordt Tzolis als prioritaire piste gezien. Daarnaast werd Lang recent opnieuw gelinkt aan buitenlandse interesse.

In Turkije circuleerde zijn naam al bij Galatasaray, terwijl andere clubs uit de Champions League eveneens genoemd werden. Dat voedt de verwachting dat Napoli zich voorbereidt op meerdere scenario’s.

Tzolis als concrete optie

Tzolis geldt bij Club Brugge als een heel belangrijke schakel. Zijn profiel past binnen de sportieve noden van Napoli, dat zoekt naar een flankspeler met rendement. De club zou klaarstaan om te handelen zodra duidelijkheid ontstaat over Lang.

Lees ook... Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

Napoli hoopt nog een mooi bedrag binnen te halen voor de Nederlander, waardoor de investering voor Tzolis veel minder hard zou aankomen. Lang wordt door Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro, met een contract tot 2030.

