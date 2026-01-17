Moet KAA Gent transferplannen opbergen? 'Turkse club doet bod op centrale verdediger'

KAA Gent volgt de markt voor defensieve versterking nauwgezet. De club richtte haar aandacht op een jonge centrale verdediger, maar krijgt stevige concurrentie.

Interesse vanuit Gent

De Buffalo’s tonen al eventjes belangstelling voor Abdullah Iqbal, een 23‑jarige verdediger die actief is bij de Zweedse kampioen Mjällby. Hij combineert zijn clubrol met het aanvoerderschap van de Pakistaanse nationale ploeg.

Gent onderzocht de haalbaarheid van een transfer, maar de concurrentie blijkt aanzienlijk. De speler beschikt over een contract tot eind 2028, waardoor een overstap enkel mogelijk is bij een overtuigend bod.

Concurrentie op de markt

Kasimpasa heeft volgens Turkse media een formeel bod van één miljoen dollar uitgebracht. De Turkse club voert de druk op en probeert de verdediger actief binnen te halen. Ook Ferencvaros en Columbus Crew volgen het dossier en tonen concrete interesse.

De aanwezigheid van meerdere gegadigden maakt de situatie voor Gent complexer. De club moet rekening houden met zowel de financiële voorwaarden als de sportieve plannen van de speler.

Profiel van de speler

Iqbal verzamelde negentien interlands voor Pakistan en geldt als een vaste waarde binnen zijn nationale ploeg. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op twee miljoen euro geschat. Sinds zijn komst naar Mjällby in augustus 2024 groeide hij uit tot een belangrijke schakel in de defensie.





De Zweedse club ziet hem als een langdurige investering, wat de onderhandelingspositie versterkt. Een vertrek is daardoor enkel bespreekbaar bij een passend voorstel. Door de toenemende concurrentie lijkt het voor Gent steeds moeilijker om de speler daadwerkelijk vast te leggen. De club blijft de ontwikkelingen volgen, maar moet mogelijk alternatieven overwegen.