'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

De kans dat Mujaid Sadick KRC Genk deze wintermercato verlaat is groot. Paris FC onderzoekt of het de speler kan overnemen.

Interesse vanuit Parijs

Volgens Le Parisien bekijkt Paris FC de optie om Mujaid Sadick over te nemen van RC Genk. De centrale verdediger beschikt over een afkoopsom in zijn contract die op acht miljoen euro staat.

De Parijse club blijft ondanks recente defensieve stabiliteit zoeken naar een bijkomende centrale verdediger. Eerdere pistes richting Issa Diop en Felix Uduokhai verdwenen naar de achtergrond, waardoor Sadick nu nadrukkelijker in beeld komt, zo meldt de krant.

Profiel van de verdediger

Sadick begon zijn loopbaan bij Deportivo La Coruña en groeide daar door tot het profvoetbal. De laatste 4,5 jaar speelt hij voor KRC Genk, waar hij zich ontwikkelde tot een vaste waarde. Na meerdere jaren in België wil hij een volgende stap zetten.

Marktpositie

Ook andere clubs, waaronder Olympique Lyon, toonden eerder belangstelling voor de verdediger. Dat leidde niet tot een transfer, maar bevestigde wel zijn marktwaarde. De vastgelegde afkoopsom vormt daarbij een duidelijk financieel kader voor geïnteresseerde clubs.





Paris FC onderzoekt nu of een formele stap haalbaar is binnen de huidige mercato. De combinatie van ervaring, leeftijd en contractuele duidelijkheid maakt Sadick tot een realistische optie voor de Franse club.