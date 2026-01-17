OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

De voormalige flankaanvaller van Club Brugge, Andreas Skov Olsen, verlaat Wolfsburg. Hij heeft getekend bij de Glasgow Rangers.

Een jaar na zijn komst verlaat Andreas Skov Olsen VfL Wolfsburg alweer. De Deen arriveerde in januari 2025 bij de Duitse club, maar kwam dit seizoen amper aan spelen toe en stond sinds 7 november niet meer op het veld – en toen ging het nog om slechts drie minuten.

Skov Olsen kwam dit seizoen niet verder dan acht Bundesliga-wedstrijden en één doelpunt. Vorig seizoen speelde hij na zijn transfer van Club Brugge nog dertien competitiewedstrijden. Wolfsburg betaalde destijds 14 miljoen euro om de Deense flankaanvaller binnen te halen.

Skov Olsen wordt ploegmaat van Raskin en Rommens

De ex-Bruggeling had nood aan een nieuwe start en die vindt hij bij Rangers FC. Skov Olsen wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Schotse club, die ook een aankoopoptie bedong. Bij Wolfsburg ligt hij nog onder contract tot 2029 en volgens Transfermarkt wordt hij momenteel op 10 miljoen euro geschat.

Bij Rangers wordt Skov Olsen ploegmaat van Nicolas Raskin, maar ook van Tuur Rommens, wiens overstap van KVC Westerlo eerder al werd afgerond.



In zijn periode bij Club Brugge liet Andreas Skov Olsen een sterke indruk na. Hij speelde 124 wedstrijden voor blauw-zwart en was daarin goed voor 49 doelpunten en 30 assists.