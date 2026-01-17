'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

Anderlecht werkt verder aan zijn offensieve versterking. De Brusselse club heeft daarbij een akkoord bereikt over een nieuwe spits.

Akkoord over de transfer

Volgens berichtgeving uit Turkije is er een overeenkomst tussen Trabzonspor en Anderlecht over de overgang van Danylo Sikan. En daar staat een mooi bedrag tegenover.

De Brusselse club zou bereid zijn vier miljoen euro te betalen voor de aanvaller. De deal zou volledig rond zijn en niet alleen met de club. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 5 miljoen euro.

Sikan zou zelf al tot een persoonlijke overeenkomst zijn gekomen met paars-wit. Daarmee kiest hij voor een overstap naar Brussel, terwijl ook het Turkse Kasimpasa interesse had in de Oekraïense aanvaller.

Voorkeur van de speler

De speler zou Anderlecht boven andere opties verkiezen. Volgens Turkse media is hij overtuigd geraakt door het project van de Belgische club. De onderhandelingen tussen alle partijen zijn daardoor in een stroomversnelling gekomen.

Sikan staat bij Trabzonspor onder contract tot 2029 en geldt als een jonge aanvaller met internationale ervaring. Zijn profiel past binnen de zoektocht van Anderlecht naar extra diepgang in de voorlinie. De Turkse club was bereid mee te werken zodra de financiële voorwaarden duidelijk waren.





De afronding van de transfer hangt nu enkel nog af van de formele stappen die beide clubs moeten voltooien. Mogelijk komt er eerstdaags al goed nieuws.