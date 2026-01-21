OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

Na het vertrek van Tuur Rommens moest Westerlo snel schakelen. De Kemphanen grepen deze winter hun kans op de transfermarkt en haalden met Dylan Ourega een jonge linksachter.

Westerlo verkocht Tuur Rommens deze winter aan Glasgow Rangers. De flankverdediger leverde de Kemphanen nog enkele miljoenen op, al moesten ze nu wel een vervanger aantrekken.

Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Dylan Ourega, van EA Guingamp. Hij speelt als linksachter bij de Franse tweedeklasser en komt dus als opvolger voor Tuur Rommens.

Dylan Ourega tekent voor 4,5 seizoenen bij Westerlo

De 21-jarige Fransman tekende een contract tot juni 2030 bij Westerlo waar hij met het rugnummer 28 zal spelen. Een vaste basisspeler was hij bij zijn vorige club niet.

Ourega kwam 18 keer in actie dit seizoen, waarvan elf keer als basisspeler. Dit voetbaljaar zit hij aan één doelpunt en drie assists. Westerlo mag dus ook offensieve impulsen verwachten van zijn nieuwe verdediger.



Zondag speelt Westerlo op het veld van KV Mechelen. Het is afwachten of Ourega al meteen zal mogen spelen bij zijn nieuwe club.