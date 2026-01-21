OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet
Foto: © photonews

Na het vertrek van Tuur Rommens moest Westerlo snel schakelen. De Kemphanen grepen deze winter hun kans op de transfermarkt en haalden met Dylan Ourega een jonge linksachter.

Westerlo verkocht Tuur Rommens deze winter aan Glasgow Rangers. De flankverdediger leverde de Kemphanen nog enkele miljoenen op, al moesten ze nu wel een vervanger aantrekken.

Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Dylan Ourega, van EA Guingamp. Hij speelt als linksachter bij de Franse tweedeklasser en komt dus als opvolger voor Tuur Rommens.

Dylan Ourega tekent voor 4,5 seizoenen bij Westerlo

De 21-jarige Fransman tekende een contract tot juni 2030 bij Westerlo waar hij met het rugnummer 28 zal spelen. Een vaste basisspeler was hij bij zijn vorige club niet.

Ourega kwam 18 keer in actie dit seizoen, waarvan elf keer als basisspeler. Dit voetbaljaar zit hij aan één doelpunt en drie assists. Westerlo mag dus ook offensieve impulsen verwachten van zijn nieuwe verdediger.


Zondag speelt Westerlo op het veld van KV Mechelen. Het is afwachten of Ourega al meteen zal mogen spelen bij zijn nieuwe club.

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

LIVE: Union begint goed in München

'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent?

Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

Anderlecht komt met groot nieuws over Marco Kana

Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

Moet Club Brugge Jashari nog een bonus betalen voor de Gouden Schoen?

Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan"

Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard"

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

Na Lukaku is ook andere Rode Duivel helder over terugkeer naar Anderlecht

OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

