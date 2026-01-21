Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

Amine Et-Taïbi zet zijn carrière verder bij Willem II. De 22-jarige verdediger maakt per direct de overstap naar de club uit Tilburg.

Et-Taïbi stond sinds afgelopen zomer onder contract bij KV Mechelen. Na zijn overgang van Club NXT werd hij meteen uitgeleend aan Helmond Sport.

In Nederland liet de rechtsback een sterke indruk na. Zijn prestaties bij Helmond Sport leverden hem nu een definitieve transfer op.

Amine Et-Taïbi kwam pas in de zomer naar KV Mechelen, maar speelde er nooit

Willem II was op zoek naar defensieve versterking en kwam uit bij Et-Taïbi. De Belgisch geboren jeugdinternational van Marokko kan zowel rechtsachter als centraal in de verdediging uit de voeten.

De verdediger tekent een meerjarig contract bij Willem II, dat hem overneemt van KV Mechelen. Zo komt er na enkele maanden al een einde aan zijn huurperiode.

Et-Taïbi liet zich recent nog opmerken tegen zijn nieuwe club. In de 2-2 tegen Willem II scoorde hij én gaf hij een assist namens Helmond Sport.



