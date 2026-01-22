KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

KAA Gent staat dicht bij de komst van Moctar Diop. De 21-jarige spits van Lillestrøm is momenteel in Gent om zijn medische testen af te leggen. Als alles vlot verloopt, mag hij zich snel Buffalo noemen.

Diop is een imposante aanvaller van 1,93 meter en een Senegalees jeugdinternational. Hij speelt sinds 2023 in Noorwegen, waar hij eerst uitkwam voor Aalesund en daarna de overstap maakte naar Lillestrøm.

Bij die club liet hij degelijke cijfers optekenen. In totaal kwam Diop 39 keer in actie, waarin hij tien doelpunten wist te maken. Daarmee trok hij de aandacht van AA Gent, dat zijn aanval wil versterken.

Gent legt 1 miljoen neer voor de transfer van Moctar Diop

Volgens Noorse bronnen betaalt Gent zo’n twaalf miljoen Noorse kronen voor Diop. Omgerekend gaat het om ongeveer 1 miljoen euro. Lillestrøm nam hem in 2024 zelf nog over van Aalesund voor 7,5 miljoen kronen, zo’n 650.000 euro.

De club bevestigt dat Diop toestemming kreeg om met een andere ploeg te praten, al wilden ze daar verder geen commentaar bij geven. Ook zijn makelaar hield voorlopig de lippen stijf op elkaar.



AA Gent, momenteel zesde in de Jupiler Pro League, hoopt met Diop extra kracht en diepgang aan de voorlinie toe te voegen. De medische keuring vormt nu de laatste horde richting een definitieve transfer.