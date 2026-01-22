DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

Dender en Lierse hebben een akkoord bereikt over de transfer van Bo De Kerf (22). Na enkele weken van onderhandelen lijkt de deal nu zo goed als rond.

De centrale verdediger maakte vorig jaar de overstap van Ninove naar Lierse en groeide er uit tot een vaste waarde achterin. Zijn sterke prestaties dit seizoen maakten hem een gewilde speler voor andere clubs, waaronder Dender.

Sportief directeur Julien Gorius speelde een doorslaggevende rol in het dossier. Hij pushte intern voor de komst van De Kerf en overtuigde zo het bestuur van de Pallieters om groen licht te geven voor de transfer.

Bo De Kerf stapt na één jaar Lierse al over naar Dender

De Kerf staat vrijdag gepland voor zijn medische testen. Als die zonder problemen verlopen, tekent hij bij Dender en verlaat hij Lierse precies een jaar na zijn komt, weet GvA.

Bij Dender zal hij meteen de concurrentie aangaan met spelers als Luc Marijnissen, die zelf eerder van Lierse naar Dender trok. De Kerf kan zo het centrale verdedigingsblok van de Kadavers verder versterken.



De komende dagen wordt alles officieel afgerond. Met de komst van De Kerf wil Dender zijn defensieve kern voor de tweede seizoenshelft meteen een boost geven.