Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Stroeykens
Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken
Monaco verkeert de afgelopen weken in zwaar weer. De directie wil het tij keren, en dat gebeurt onder meer via de transferperiode. (Lees meer)
