'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

Club Brugge is in de markt voor Sergio Martínez, een 18-jarige middenvelder van Racing Santander, meldt het Spaanse AS. Het jonge talent heeft dit seizoen indruk gemaakt in de Spaanse tweede klasse en staat inmiddels ook op de radar van Europese topclubs zoals Barcelona.

De Belgische landskampioen wil de concurrentie voorblijven en werkt aan een concreet plan om de speler naar België te halen. Martínez speelde dit seizoen al tien wedstrijden in de Segunda División.

Hij valt op door zijn kalme spel, inzicht en tactische intelligentie, eigenschappen die zeldzaam zijn voor zijn leeftijd. Als onder-19 international geldt hij als één van de meest veelbelovende spelers van Racing.

Sergio Martinez lijkt een beloftevolle optie voor Club Brugge

Barcelona volgt de Spanjaard al langere tijd. Bij Camp Nou zien ze Martínez als een strategische investering voor de toekomst, met een mogelijke uitleenbeurt naar Barça Atlètic als startpunt.

Ook Villarreal heeft zich gemeld bij Racing. De club uit de Primera División wil Martínez eerst in hun reserveteam laten spelen, met het oog op een geleidelijke doorbraak. Buiten Spanje groeit de interesse van clubs in Duitsland en Oostenrijk, waaronder Hoffenheim en RB Salzburg.

Club Brugge moet dus concurreren met meerdere Europese teams. Martínez verlengde recent zijn contract bij Racing tot 2029 met een afkoopsom van bijna 4 miljoen euro. Een prijs die voor blauw-zwart niet onoverkomelijk is.