Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

Monaco verkeert de afgelopen weken in zwaar weer. De directie wil het tij keren, en dat gebeurt onder meer via de transferperiode.

Zeven nederlagen in de acht laatste wedstrijden van Ligue 1, een zware 6-1-klap op het veld van Real Madrid, Sébastien Pocognoli gaat Monaco niet bepaald makkelijk af. Na een crisisoverleg in de nacht na de terugkeer naar het Santiago Bernabéu, is de Luikse trainer bevestigd in zijn functie voor de thuiswedstrijd tegen Le Havre dit weekend maar zou wel moeten winnen om zijn positie te redden.

De kern van de spelers ligt ook onder vuur vanwege het gebrek aan inzet, net als het management. De zomertransfers zijn verre van overtuigend. Deze winter heeft AS Monaco slechts de komst van Wout Faes op huurbasis gerealiseerd.

De piste Mario Stroeykens

Maar meerdere dossiers liggen op tafel. L'Équipe meldt ons dat één van hen leidt naar Mario Stroeykens. De Franse krant schrijft dat de Monegasken een oog houden op een Anderlecht-speler, met name om meerdere vertrekkers voor te zijn.

De situatie van Stroeykens is paradoxaal: hij heeft onlangs bij Anderlecht verlengd tot juni 2028 maar ondervindt moeite om zich als basisspeler te handhaven in het team van Besnik Hasi. Tijdens de drie laatste wedstrijden was hij geblesseerd, maar hij lijkt dichtbij een terugkeer in de selectie.

Monaco is niet de enige club die in beeld is. Super Mario heeft Besiktas al geweigerd ondanks een concreet bod van de Turkse club. Parma, Nice, Torino hebben ook belangstelling voor hem. Een deal is dus nog niet direct in het vooruitzicht.