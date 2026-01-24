Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen
Beerschot is nog altijd actief op de transfermarkt en wil zijn selectie deze winter verder versterken. De Antwerpse club heeft concreet interesse in Ken Masui, een Japanse aanvallende middenvelder van 24 jaar, die in zijn thuisland al naam heeft gemaakt.

Masui speelde tot voor kort samen met Jan Van Den Bergh in de Japanse tweede klasse. Hij werd door zijn club Nagoya Grampus uitgeleend aan Jubilo Iwata en liet daar dit seizoen van zich horen met zes doelpunten en drie assists in 38 wedstrijden.

De Japanse spelmaker staat bekend om zijn creativiteit en techniek, eigenschappen die Beerschot graag aan het middenveld wil toevoegen.

Beerschot wil Ken Masui

Zijn komst moet de offensieve mogelijkheden van de ploeg vergroten en voor meer variatie in het spel zorgen.

Het plan van Beerschot is om Masui in eerste instantie te huren, zodat de club kan bekijken hoe hij zich aanpast aan het Belgische voetbal en hoe hij het team kan versterken.


De speler heeft in Japan nog een contract tot de zomer van 2027 en een marktwaarde van ongeveer 900.000 euro. Een deal - die er volgens onze info wel zal komen - zal dus vooral afhangen van de voorwaarden tussen beide clubs.

