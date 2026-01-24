Volgende transfer op komst: 'Club Brugge heeft persoonlijk akkoord met verdediger'

Volgende transfer op komst: 'Club Brugge heeft persoonlijk akkoord met verdediger'
Foto: © photonews

Club Brugge werkt achter de schermen aan een nieuwe versterking. De onderhandelingen bevinden zich volgens transferjournalist Sacha Tavolieri in een vergevorderd stadium.

Voortgang in de gesprekken

Club Bruge zou stevig inzetten op de komst van verdediger Sadibou Sané. Tavolieri geeft aan dat de inspanningen intensief zijn. Volgens hem verlopen de gesprekken met FC Metz richting een definitieve overgang.

De permanente transfer, goed voor 6 miljoen euro, lijkt zo goed als in kannen en kruiken. De verdediger geldt als een profiel dat past binnen de lange termijnplanning van de Belgische topclub.

Daarnaast meldde Tavolieri dat de speler zelf al een duidelijke keuze heeft gemaakt. Hij zou al een persoonlijk akkoord hebben. Daarmee lijkt de persoonlijke kant van het dossier afgerond.

Contractduur en timing

De overeenkomst zou Sané tot 2030 aan Club Brugge verbinden. De timing van de onderhandelingen wijst erop dat de club snel wil handelen om de defensie verder te versterken.

De speler weigerde eerder een contractverlenging bij Metz, waardoor een transfer logischer werd. Brugge benaderde hem volgens eerdere berichtgeving al in een vroeg stadium, wat de voortgang van het dossier heeft versneld. Ook vorige zomer zou Sané al in beeld geweest zijn.

Indien de laatste details worden afgerond, kan Sané de volgende inkomende transfer worden in de winterperiode. Club Brugge blijft daarmee actief op de markt om de kern verder te optimaliseren en geeft daarvoor ook de nodige miljoenen uit.

