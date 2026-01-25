Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Özcan

Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

Anderlecht dreigt Yasin Özcan dan toch al deze winter kwijt te spelen. De jonge verdediger wordt gehuurd tot het einde van het seizoen, maar zijn toekomst ligt mogelijk sneller elders. (Lees meer)