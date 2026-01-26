Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Kouame

Opvallend: Jesper Fredberg wil ex-Anderlecht-speler aantrekken om zijn hachje te redden

Sampdoria zit in zwaar weer in de Serie B. Jesper Fredberg wil in de slotfase van de transferperiode de boel in beweging brengen. (Lees meer)