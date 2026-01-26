Opvallend: Jesper Fredberg wil ex-Anderlecht-speler aantrekken om zijn hachje te redden

Sampdoria zit in zwaar weer in de Serie B. Jesper Fredberg wil in de slotfase van de transferperiode de boel in beweging brengen.

Zes maanden na zijn vertrek bij Anderlecht heeft Jesper Fredberg afgelopen zomer onderdak gevonden bij Sampdoria. De Deense sportief directeur stond voor een zware opdracht, want de club uit Genua kwam uit een moeilijk seizoen dat in de Serie B pas in extremis met het behoud werd afgesloten.

Fredberg probeerde al enkele bekenden uit zijn Anderlecht-periode naar Sampdoria te halen, zoals Gauthier Vanderloock (die bij Anderlecht als data-analist met hem samenwerkte) of Gaëtan Coucke, die destijds ook op de verlanglijst van paars-wit stond.

Ook dit seizoen loopt het moeizaam. Met slechts 4 overwinningen in 21 wedstrijden staat Sampdoria 18e (van 20) en dus op een degradatieplaats. De clubleiding greep al in met enkele goedkope inkomende transfers, maar wil het daar niet bij laten.

Christian Kouamé in het vizier

Volgens Gianluca Di Marzio is Jesper Fredberg in onderhandeling om Christian Kouamé naar Genua te halen. De Ivoriaanse aanvaller heeft eveneens een Anderlecht-verleden en bewees eerder zijn nut onder Vincent Kompany, in tandem met Joshua Zirkzee.



Kouamé zit momenteel in een bijzonder lastige situatie bij Fiorentina. Met nog anderhalf jaar contract te gaan stond hij dit seizoen nog geen enkele keer aan de aftrap in de Serie A en lijkt een wintervertrek langs de achterdeur niet uitgesloten.