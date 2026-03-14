LIVE: Charleroi neemt het voortouw tegen OH Leuven
Charleroi en OH Leuven openen de zaterdag in de Jupiler Pro League. Dussenne en Lakomy zijn de nieuwkomers bij Félice Mazzu op bezoek bij zijn ex-ploeg. Vaesen wordt naar de bank verwezen, Schrijvers is geschorst. Blum en Pflücke zijn nieuw bij de thuisploeg. Volg de match hier LIVE en op de voet!
40' 37"
|
Discussieer live mee!
Lees 1 reacties...
|
37
|
Oscar Gil pakt een gele kaart. Dat levert hem twee speeldagen schorsing op!
|
36
|
Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
|
|
34
|
We kabbelen stilaan richting rust.
|
31
|
Halfuur ver. We zitten nog steeds verstoken van doelpunten, maar Charleroi blijft wel op zoek.
|
28
|
Romsaas met de trap, maar over.
|
25
|
Halfweg de eerste helft. We hadden misschien toch wat meer verwacht van dit matchbegin.
|
22
|
Titraoui wordt bediend in de grote rechthoek, maar op Prévot.
|
19
|
Ousou kopt, over!
|
|
16
|
Schot van Pflücke, tegen de lat! Charleroi neemt de match in handen.
|
14
|
Charleroi krijgt een vrije trap op een leuke plaats.
|
11
|
Gil probeert een strafschop te versieren, maar dat was wel héél opzichtig!
|
8
|
Scheidler wordt aangespeeld, maar hij talmt te lang.
|
5
|
Scheidler met de kopbal, maar over de kooi.
|
2
|
Gil is er meteen doorheen, maar hij wordt afgevlagd voor buitenspel.
|
1
|
De bal rolt in Charleroi!
|
1
|
Charleroi - OH Leuven: 0-0
|
|
Vooraf
Charleroi en OH Leuven openen de zaterdag in de Jupiler Pro League. Dussenne en Lakomy zijn de nieuwkomers bij Félice Mazzu op bezoek bij zijn ex-ploeg. Vaesen wordt naar de bank verwezen, Schrijvers is geschorst. Blum en Pflücke zijn nieuw bij de thuisploeg.
|
Charleroi:
Mohamed Kone
- Lewin Blum
- Cheick Keita
- Aiham Ousou
- Mardochee Nzita
- Etienne Camara
- Yacine Titraoui
- Patrick Pflücke
- Jakob Napoleon Romsaas
- Parfait Guiagon
- Aurélien Scheidler
Bank:
Filip Szymczak
- Antoine Bernier
- Jules Gaudin
- Antoine Colassin
- Mehdi Boukamir
- Yassine Khalifi
- Yoann Cisse
- Martin Delavallee
- Amine Boukamir
OH Leuven:
Maxence Andre Prévôt
- Óscar Gil Regaño
- Noë Dussenne
- Roggerio Nyakossi
- Ewoud Pletinckx
- Takahiro Akimoto
- Lukasz Lakomy
- Birger Verstraete
- Youssef Maziz
- Chukwubuikem Ikwuemesi
- Henok Teklab
Bank:
Takuma Ominami
- Wouter George
- Thibaud Verlinden
- Kyan Vaesen
- Mathieu Maertens
- Sory Kaba
- Bryang Kayo
- Owen Jochmans
- Davis Opoku
|
|
Kone Mohamed
|
| 6.9
Mohamed Kone @ Charleroi - OH Leuven6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/8 (75%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 0
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
|
Blum Lewin
|
| 6.5
Lewin Blum @ Charleroi - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
|
Keita Cheick
|
| 6.6
Cheick Keita @ Charleroi - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/7 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
|
Ousou Aiham
|
| 6.6
Aiham Ousou @ Charleroi - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/7 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Nzita Mardochee
|
| 6.5
Mardochee Nzita @ Charleroi - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Camara Etienne
|
| 6.2
Etienne Camara @ Charleroi - OH Leuven6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
|
Titraoui Yacine
|
| 6.3
Yacine Titraoui @ Charleroi - OH Leuven6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/11 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.8
Patrick Pflücke @ Charleroi - OH Leuven6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
- Schoten op doelkader: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
| 6.4
Jakob Napoleon Romsaas @ Charleroi - OH Leuven6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Guiagon Parfait
|
| 6.7
Parfait Guiagon @ Charleroi - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Scheidler Aurélien
|
| 6.7
Aurélien Scheidler @ Charleroi - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
- Schoten op doel: 0/2
|Bank
|
Szymczak Filip
|
|
|
|
|
Bernier Antoine
|
|
|
|
|
Gaudin Jules
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Khalifi Yassine
|
|
|
|
|
Cisse Yoann
|
|
|
|
|
Delavallee Martin
|
|
|
|
|
Boukamir Amine
|
|
|
|
|
|
|
Prévôt Maxence Andre
|
| 6.8
Maxence Andre Prévôt @ Charleroi - OH Leuven6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.9
Óscar Gil Regaño @ Charleroi - OH Leuven6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Dussenne Noë
|
| 6.4
Noë Dussenne @ Charleroi - OH Leuven6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
|
Nyakossi Roggerio
|
| 6.5
Roggerio Nyakossi @ Charleroi - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
|
Pletinckx Ewoud
|
| 6.5
Ewoud Pletinckx @ Charleroi - OH Leuven6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Akimoto Takahiro
|
| 6.2
Takahiro Akimoto @ Charleroi - OH Leuven6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
|
Lakomy Lukasz
|
| 6.7
Lukasz Lakomy @ Charleroi - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/5 (40%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Verstraete Birger
|
| 6.1
Birger Verstraete @ Charleroi - OH Leuven6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/8 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
|
Maziz Youssef
|
| 6.6
Youssef Maziz @ Charleroi - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
|
| 7.0
Chukwubuikem Ikwuemesi @ Charleroi - OH Leuven7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Teklab Henok
|
| 6.6
Henok Teklab @ Charleroi - OH Leuven6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|Bank
|
Ominami Takuma
|
|
|
|
|
George Wouter
|
|
|
|
|
Verlinden Thibaud
|
|
|
|
|
Vaesen Kyan
|
|
|
|
|
Maertens Mathieu
|
|
|
|
|
Kaba Sory
|
|
|
|
|
Kayo Bryang
|
|
|
|
|
Jochmans Owen
|
|
|
|
|
Opoku Davis
|
|
|
|