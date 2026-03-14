Datum: 14/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: Charleroi neemt het voortouw tegen OH Leuven

Charleroi en OH Leuven openen de zaterdag in de Jupiler Pro League. Dussenne en Lakomy zijn de nieuwkomers bij Félice Mazzu op bezoek bij zijn ex-ploeg. Vaesen wordt naar de bank verwezen, Schrijvers is geschorst. Blum en Pflücke zijn nieuw bij de thuisploeg. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   40' 37" 
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37
 Oscar Gil pakt een gele kaart. Dat levert hem twee speeldagen schorsing op!
36
  Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
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 We kabbelen stilaan richting rust.
31
 Halfuur ver. We zitten nog steeds verstoken van doelpunten, maar Charleroi blijft wel op zoek.
28
 Romsaas met de trap, maar over.
25
 Halfweg de eerste helft. We hadden misschien toch wat meer verwacht van dit matchbegin.
22
 Titraoui wordt bediend in de grote rechthoek, maar op Prévot.
19
 Ousou kopt, over!
16
 Schot van Pflücke, tegen de lat! Charleroi neemt de match in handen.
14
 Charleroi krijgt een vrije trap op een leuke plaats.
11
 Gil probeert een strafschop te versieren, maar dat was wel héél opzichtig!
8
 Scheidler wordt aangespeeld, maar hij talmt te lang.
5
 Scheidler met de kopbal, maar over de kooi.
2
 Gil is er meteen doorheen, maar hij wordt afgevlagd voor buitenspel.
1
 De bal rolt in Charleroi!
1
 Charleroi - OH Leuven: 0-0

Vooraf
Charleroi en OH Leuven openen de zaterdag in de Jupiler Pro League. Dussenne en Lakomy zijn de nieuwkomers bij Félice Mazzu op bezoek bij zijn ex-ploeg. Vaesen wordt naar de bank verwezen, Schrijvers is geschorst. Blum en Pflücke zijn nieuw bij de thuisploeg.
Charleroi (Charleroi - OH Leuven)
Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir

OH Leuven (Charleroi - OH Leuven)
OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Óscar Gil Regaño - Noë Dussenne - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Lukasz Lakomy - Birger Verstraete - Youssef Maziz - Chukwubuikem Ikwuemesi - Henok Teklab
Bank: Takuma Ominami - Wouter George - Thibaud Verlinden - Kyan Vaesen - Mathieu Maertens - Sory Kaba - Bryang Kayo - Owen Jochmans - Davis Opoku

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
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Blum Lewin 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Keita Cheick 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
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Ousou Aiham 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Nzita Mardochee 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Camara Etienne 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
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Titraoui Yacine 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Pflücke Patrick 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Romsaas Jakob Napoleon 6.4  
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Guiagon Parfait 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Scheidler Aurélien 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
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Bank
Szymczak Filip  
Bernier Antoine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
 

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 6.8  
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Gil Regaño Óscar 6.9  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Dussenne Noë 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
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Nyakossi Roggerio 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
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Pletinckx Ewoud 6.5  
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Akimoto Takahiro 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
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Lakomy Lukasz 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Verstraete Birger 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
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Maziz Youssef 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Ikwuemesi Chukwubuikem 7.0  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Teklab Henok 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Bank
Ominami Takuma  
George Wouter  
Verlinden Thibaud  
Vaesen Kyan  
Maertens Mathieu  
Kaba Sory  
Kayo Bryang  
Jochmans Owen  
Opoku Davis  

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière
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