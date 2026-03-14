LIVE: Charleroi neemt het voortouw tegen OH Leuven

Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler

Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir



OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Óscar Gil Regaño - Noë Dussenne - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Lukasz Lakomy - Birger Verstraete - Youssef Maziz - Chukwubuikem Ikwuemesi - Henok Teklab

Bank: Takuma Ominami - Wouter George - Thibaud Verlinden - Kyan Vaesen - Mathieu Maertens - Sory Kaba - Bryang Kayo - Owen Jochmans - Davis Opoku