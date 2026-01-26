Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Club Brugge blijft vol inzetten op Andreas Schjelderup. De 21-jarige Noorse winger staat helemaal bovenaan het verlanglijstje van blauw-zwart en de onderhandelingen met Benfica zijn volop aan de gang.

Volgens Portugese bronnen heeft Club inmiddels een concreet bod neergelegd van **8 miljoen euro vast plus 3 miljoen aan bonussen**. Daarmee komt het totaal op 11 miljoen euro, maar dat volstaat voorlopig niet.

Benfica wil minstens 11 miljoen euro gegarandeerd zien en rekent de bonussen niet mee als vaste som. De Portugese topclub zou Schjelderup liefst pas laten gaan bij een hoger vast bedrag.

Benfica wil een vast bedrag van 11 miljoen voor Schjelderup

Eerder raakte al bekend dat Club Brugge een persoonlijk akkoord heeft met de Noor. Dat Schjelderup zelf openstaat voor een transfer naar Jan Breydel, speelt in het voordeel van de Bruggelingen.

Blauw-zwart is volgens A Bola bereid om nog wat op te schuiven en zou in totaal tot 12 miljoen euro willen gaan, al blijft het verschil in structuur van het bod een struikelblok.



Het armworstelen is daarmee volop bezig, maar beide clubs willen er uitkomen. Club Brugge ziet in Schjelderup een sleutelstuk richting de titel, en een doorbraak in de onderhandelingen lijkt steeds dichterbij.