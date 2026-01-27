Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Carrasco

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Carrasco

Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

Yannick Carrasco staat in het vizier van AS Roma, dat hem op huurbasis wil aantrekken, maar Al-Shabab blijkt moeilijk in de onderhandelingen. De club wil nog steeds geen groen licht geven. (Lees meer)