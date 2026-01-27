'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

Na een aanvaller en een doelman is er nu ook een verdediger: Anderlecht heeft versterking gevonden in La Liga. Moussa Diarra zou gehuurd worden van Deportivo Alavés.

Men wist dat er bij RSC Anderlecht drie prioriteiten waren deze winter: de aanval, met een vervanger voor Luis Vázquez – Danylo Sikan. Een nieuwe doelman, met een echte doublure die Colin Coosemans kan beconcurreren – Justin Heekeren. En tot slot de centrale verdediging, om extra ervaring en diepgang te brengen achter Marco Kana en Lucas Hey.

Het gezochte profiel was dat van een ervaren verdediger, maar geen uitgesproken leider die de ontwikkeling van de twee vaste waarden zou afremmen. Volgens La Dernière Heure heeft RSCA die ideale oplossing gevonden: Moussa Diarra (25), een Frans-Malinese verdediger die momenteel uitkomt voor Deportivo Alavés.

Moussa Diarra, Malinees international opgeleid bij Toulouse

Diarra zou tot het einde van het seizoen gehuurd worden, met een aankoopoptie voor Anderlecht. De verdediger, die nog tot 2028 onder contract ligt bij Alavés, wordt door Transfermarkt geschat op 1,5 miljoen euro.

Dit seizoen komt Moussa Diarra weinig aan spelen toe in La Liga: hij speelde slechts drie competitiewedstrijden en zijn laatste optreden dateert van september. Sindsdien bleef hij vooral op de bank. In totaal kwam hij wel al 32 keer in actie voor Alavés, waarvan 29 wedstrijden in La Liga.



Diarra genoot zijn jeugdopleiding bij Toulouse, waar hij 109 wedstrijden speelde: 46 in Ligue 1 en 42 in Ligue 2. Hij werd geboren in Frankrijk, maar koos in 2023 voor het Malinese nationale elftal. In 2025 speelde hij twee interlands voor Mali, al werd hij niet geselecteerd door bondscoach Tom Saintfiet voor de Afrika Cup.