OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

Cercle Brugge is sterk bezig op de wintermercato en haalde dinsdag een nieuwe verdediger binnen. Zoals we eerder al meldden had de Vereniging interesse in Geoffrey Kondo.

Dinsdagavond kondigde Cercle zijn komst ook officieel aan. De 23-jarige Fransman komt over van USL Dunkerque. Hij tekende een contract tot 2029 met de optie op een extra jaar.

De linksvoetige verdediger was een vaste basisspeler bij zijn ex-club, in de Ligue 2. Nu hoopt hij in de Jupiler Pro League ook te kunnen overtuigen. Kondo reageerde ook al kort op zijn transfer.

"Ik ben heel blij dat ik nu voor Cercle mag spelen en kan niet wachten om onze kleuren op het veld te verdedigen. Ik zal me elke dag voor 100% geven en kijk ernaar uit om de fans binnenkort in het stadion te ontmoeten", zegt hij.



Technisch directeur Luciano Murchio reageerde ook enthousiast. "We zijn erg blij om Geoffrey bij Cercle te mogen verwelkomen. Hij is een polyvalente linksvoetige verdediger die perfect past binnen onze speelstijl en het profiel dat we zochten. We zijn ervan overtuigd dat hij meteen zijn stempel kan drukken en ons zal helpen om zowel onze korte- als langetermijndoelstellingen te realiseren."