In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

Chris Lokesa genoot zijn opleiding bij Genk en Anderlecht, maar trok nadien naar Waalwijk. Inmiddels is hij terug in België, waar hij bij Beveren een nieuwe start wil maken en zich in de kijker wil spelen.

Opgeleid bij Racing Genk verliet Chris Lokesa Limburg in 2020 om zich aan te sluiten bij de U18 van RSC Anderlecht. Daar wist hij zich snel door te zetten, waarna de winger doorstroomde naar de RSCA Futures.

Na amper elf wedstrijden in de Challenger Pro League werd zijn contract in Brussel niet verlengd. In januari 2023 trok de linksbuiten daarom naar RKC Waalwijk.

In Nederland kende Lokesa wél zijn doorbraak. Hij kwam 74 keer in actie voor het eerste elftal, goed voor tien doelpunten en negen assists. Die sterke prestaties bleven ook in België niet onopgemerkt.

Van Genk en Anderlecht naar Beveren

Deze maand bood SK Beveren hem de kans om terug te keren naar zijn geboorteland. De 21-jarige aanvaller tekende er een contract tot 30 juni 2028. "Ik wilde al langer terugkeren naar mijn thuisland. Deze trein wilde ik niet laten schieten", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.



Lokesa vindt het leuker om in eigen land te spelen. "Hier heb je toch iets meer waardering. Bovendien was het voor familie en vrienden moeilijker om wedstrijden te kijken. Nu kunnen mijn ouders weer naar het stadion komen of thuis voor de televisie kijken. Ik wil mijn naam hier in België terug op de kaart zetten."