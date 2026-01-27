KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

KV Mechelen verliest deze winter een vaste waarde. Na wekenlange speculatie is er nu een doorbraak rond Lion Lauberbach, die zijn laatste wedstrijd voor Malinwa al achter de rug heeft. Een buitenlandse stap lonkt.

Lion Lauberbach zal niet meer uitkomen voor KV Mechelen. De aanvaller speelde afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd voor Malinwa tegen Westerlo. Na afloop zei trainer Fred Vanderbiest dat de transfer er waarschijnlijk wel zou komen.

Daar is nu geen ontkomen meer aan. Het Nieuwsblad schrijft dat er een akkoord werd gevonden op clubniveau met Venezia. Zo krijgt de Duitse spits zijn gedroomde transfer dan toch.

Akkoord met Venezia, Malinwa vangt miljoenen

Mechelen liet hem liever niet gaan, maar voor de juiste prijs vertrekt hij nu toch. De Kakkers mogen rekenen op een som tussen 2 en 2,5 miljoen euro voor hun aanvaller.

Lauberbach zal nog medische tests afleggen waarna alles officieel gemaakt kan worden. Malinwa maakt ook al duidelijk werk van een opvolger: de transfer van Bouke Boersma zou snel volgen.



Mechelen pikte Lauberbach in 2023 op bij Eintracht Braunschweig, transfervrij. In totaal speelde hij 96 wedstrijden in het geel-rode shirt. Hij scoorde 20 doelpunten en gaf vijf assists.