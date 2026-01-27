OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi

De jonge Alexandre Stanic verlaat Sporting Charleroi. Ondanks zijn sterke vorm bij de Zébra Elites dit seizoen, kreeg hij amper kansen bij het A-elftal.

Sporting Charleroi heeft dinsdag het definitieve vertrek van aanvaller Alexandre Stanic (20) aangekondigd. Hij maakt de overstap naar Lierse SK en ondertekende er een contract tot 2029.

Alexandre Stanic genoot zijn opleiding bij verschillende Belgische clubs. Hij begon op jonge leeftijd op Neerpede, waarna hij ook actief was bij Antwerp, Lokeren en KV Mechelen. In 2022 was er ook een passage bij het Italiaanse Pisa. In januari 2025 verruilde hij Antwerp voor Sporting Charleroi.

Stanic kreeg zijn kans niet bij Charleroi

Aanvankelijk werd Stanic geïntegreerd bij de U23, maar vorig seizoen kreeg hij ook zijn kans bij de eerste ploeg. Zo viel hij in maart kort in tegen KV Mechelen (12 minuten) en liet hij zich tijdens de Europe Play-offs opmerken met een knap doelpunt tegen OHL.

Dat bleef echter zijn enige goal voor het A-elftal van Charleroi. Dit seizoen moest Stanic het stellen met de Zébra Elites, waar hij bijzonder vlot scoorde: 10 doelpunten in 15 wedstrijden. Dat overtuigde Lierse om hem binnen te halen.



Lierse staat momenteel tiende in de Challenger Pro League. De Pallieters hopen in de tweede seizoenshelft nog op te schuiven in het klassement om deel te nemen aan de Promotion Play-offs richting 1A.