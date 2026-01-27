Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

Yannick Carrasco staat in het vizier van AS Roma, dat hem op huurbasis wil aantrekken, maar Al-Shabab blijkt moeilijk in de onderhandelingen. De club wil nog steeds geen groen licht geven.

Yannick Carrasco zou Al-Shabab willen verlaten, vijf maanden voor het WK 2026, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, om speelminuten te krijgen in Europa. De Belgische winger wil ook graag naar AS Roma.

Volgens de journalist van Sky Sport, Florian Plettenberg, blijven de Italiaanse club en de entourage van de speler proberen een oplossing te vinden zodat hij kan tekenen bij de ploeg die uitkomt in de Serie A. Van zijn kant wacht de vleugelspeler rustig af.

De sportief directeur van AS Roma, Frederic Massara, heeft onlangs de belangstelling van Roma voor de speler bevestigd: "We houden van Carrasco, hij is een zeer goede speler. Maar de operatie is niet eenvoudig."

Yannick Carrasco afwezig bij de groep van Al-Shabab

De onderhandelingen tussen Roma en Al-Shabab lopen door. Het is vermeldenswaard dat de Belgische aanvaller afgelopen weekend tegen Al-Khaleej niet in de selectie van zijn team zat.



Zijn contract bij de club uit Saoedi-Arabië loopt tot 30 juni 2027. Wat betreft zijn marktwaarde, bedraagt die nu zes miljoen euro volgens Transfermarkt.