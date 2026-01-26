Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Olivier Deman lijkt Werder Bremen deze winter te gaan verlaten. De Belgische flankverdediger komt nauwelijks nog aan spelen toe en zoekt een nieuwe uitdaging.

Sinds zijn terugkeer van blessure slaagde Deman er niet in een vaste plaats te veroveren in de Bundesliga. De concurrentie is groot en zijn rol bleef dit seizoen beperkt.

Daarom wordt een vertrek steeds concreter. Werder staat open voor een tijdelijke oplossing, zodat de speler opnieuw aan minuten kan komen.

Olivier Deman zal waarschijnlijk voor Parma tekenen

Die lijken er in Italië te liggen. Parma toont duidelijke interesse en wil Deman binnenhalen op huurbasis, met een optie tot aankoop.

Voor Deman is speeltijd cruciaal. Op zijn 25ste wil hij zijn carrière opnieuw in de juiste plooi leggen, iets wat in Bremen voorlopig niet lukt.



Als alles rond raakt, zet Deman deze winter een nieuwe stap in de Serie A. Een frisse start bij Parma lijkt voor alle partijen de beste oplossing.