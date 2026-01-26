Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Foto: © photonews

Racing Genk draait dit seizoen stroef in de eigen competitie. Met slechts 3 op 18 is de Limburgse club afgezakt naar de elfde plaats, maar dat weerhoudt buitenlandse clubs er niet van om spelers te scouten.

Zo is Chelsea concreet geïnteresseerd in linksback Yaimar Medina (21). De Engelse topclub was zondag aanwezig bij de wedstrijd tegen Cercle Brugge om de Ecuadoraanse international aan het werk te zien.

Chelsea zou Medina graag overnemen en hem vervolgens, net als Mike Penders, bij Strasbourg stallen. Voor Genk is een transfer op dit moment echter onbespreekbaar, omdat de club de speler nodig heeft, schrijft HLN.

Medina kwam in januari 2025 over van Independiente en speelde dit seizoen al 26 officiële wedstrijden voor Genk. Hij scoorde ook in de Europa League tegen Braga bij de 3-4-zege van de Limburgers.

Andere spelers genieten eveneens buitenlandse belangstelling. Mujaid Sadick wordt gevolgd door Paris FC, terwijl Jusef Erabi op huurbasis kan vertrekken, met interesse van NAC Breda en Rapid Wien. Zakaria El Ouahdi lijkt dan weer zijn seizoen bij Genk af te maken.


Ook het jonge talent Juwensley Onstein (18) blijft in de belangstelling. Zijn eerdere transfer naar Milan ketste af, maar nu staat een overstap naar de beloften van FC Barcelona op de planning.

