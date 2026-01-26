OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet
Beerschot blijft ambitie tonen in de strijd om promotie. Met het oog op de Promotion Play-offs haalde de club opnieuw versterking in huis. Op het Kiel werd maandag een nieuwe defensieve aanwinst voorgesteld.

Beerschot staat momenteel vierde in de Challenger Pro League. Rechtstreekse promotie zal héél moeilijk worden, maar de club kan nog steeds stijgen via de Promotion Play-offs.

Met oog op het seizoenseinde en de promotiestrijd versterkt de club zich deze winter. Na de komst van Siviwe Magidigidi tekende er nu nog een nieuwe speler op het Kiel.

Nilton Varela Lopes bindt zich namelijk tot 2028 aan Beerschot. Dat liet de club maandag zelf weten. Hij zat zonder werkgever nadat hij eind december vertrok bij Estrela Amadora.

Nieuwe flankverdediger voor Beerschot

Varela is een 24-jarige flankverdediger die voor het eerst buiten Portugal zal spelen, wat ook zijn thuisland is. Sporting Director Murat Akin was bij de clubmedia enorm blij met zijn nieuwe transfer.


"Met Nilton halen we een talentvolle en moderne back in huis. Hij is 24 jaar en bevindt zich in een belangrijke fase van zijn ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat zijn beste jaren nu gaan komen, en dat hij bij Beerschot de ideale omgeving vindt om te groeien en een sleutelrol te vervullen in onze plannen", vertelde hij.

