'Twee ploegen uit de Jupiler Pro League strijden voor beloftevolle spits'

Twee Belgische clubs volgen deze winter de ontwikkeling van een jonge Franse spits. Zijn recente prestaties in de Ligue 2 zorgen voor toenemende aandacht.

Interesse uit België

Volgens berichtgeving van La Dauphine wordt de negentienjarige aanvaller Quentin Paris deze transferperiode nauwlettend gevolgd. Zowel La Louvière als Union Saint‑Gilloise zouden zijn naam op de radar hebben geplaatst, zo meldt de Franse krant. De belangstelling komt er nadat hij dit seizoen opnieuw zijn efficiëntie heeft bevestigd.

Paris maakte dit seizoen zijn zevende treffer in 32 wedstrijden in de Ligue 2. Daarbij kreeg hij elf keer een basisplaats. Zijn rendement op jonge leeftijd versterkt het beeld van een speler die zich snel ontwikkelt binnen het professionele niveau.

Contractuele situatie

De spits staat tot 2029 onder contract bij FC Annecy. De club uit Haute‑Savoie beschikt daarmee over een langdurige verbintenis met een speler die lokaal is verankerd. Paris werd in 2006 geboren in Annecy, wat zijn traject binnen de club extra betekenis geeft.

Zijn marktwaarde wordt momenteel geraamd op 250.000 euro door Transfermarkt. Dat bedrag weerspiegelt zowel zijn potentieel als zijn beperkte ervaring op het hoogste niveau. Voor geïnteresseerde clubs betekent dit een haalbare investering binnen een competitieve markt.



De komende weken zullen uitwijzen of de Franse club bereid is te luisteren naar concrete voorstellen. De Belgische interesse lijkt reëel, maar Annecy behoudt door het lange contract een sterke onderhandelingspositie. Paris blijft intussen een van de opvallende jonge profielen in de Ligue 2.