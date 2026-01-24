'Twee ploegen uit de Jupiler Pro League strijden voor beloftevolle spits'

'Twee ploegen uit de Jupiler Pro League strijden voor beloftevolle spits'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Twee Belgische clubs volgen deze winter de ontwikkeling van een jonge Franse spits. Zijn recente prestaties in de Ligue 2 zorgen voor toenemende aandacht.

Interesse uit België

Volgens berichtgeving van La Dauphine wordt de negentienjarige aanvaller Quentin Paris deze transferperiode nauwlettend gevolgd. Zowel La Louvière als Union Saint‑Gilloise zouden zijn naam op de radar hebben geplaatst, zo meldt de Franse krant. De belangstelling komt er nadat hij dit seizoen opnieuw zijn efficiëntie heeft bevestigd.

Paris maakte dit seizoen zijn zevende treffer in 32 wedstrijden in de Ligue 2. Daarbij kreeg hij elf keer een basisplaats. Zijn rendement op jonge leeftijd versterkt het beeld van een speler die zich snel ontwikkelt binnen het professionele niveau.

Contractuele situatie

De spits staat tot 2029 onder contract bij FC Annecy. De club uit Haute‑Savoie beschikt daarmee over een langdurige verbintenis met een speler die lokaal is verankerd. Paris werd in 2006 geboren in Annecy, wat zijn traject binnen de club extra betekenis geeft.

Zijn marktwaarde wordt momenteel geraamd op 250.000 euro door Transfermarkt. Dat bedrag weerspiegelt zowel zijn potentieel als zijn beperkte ervaring op het hoogste niveau. Voor geïnteresseerde clubs betekent dit een haalbare investering binnen een competitieve markt.


De komende weken zullen uitwijzen of de Franse club bereid is te luisteren naar concrete voorstellen. De Belgische interesse lijkt reëel, maar Annecy behoudt door het lange contract een sterke onderhandelingspositie. Paris blijft intussen een van de opvallende jonge profielen in de Ligue 2.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Union SG

Meer nieuws

LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union Live

LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union

22:04
"Of ik kwaad was aan de rust?" Ivan Leko onthult wat hij vond van Club Brugge Reactie

"Of ik kwaad was aan de rust?" Ivan Leko onthult wat hij vond van Club Brugge

21:45
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League (met heerlijke goal van Nainggolan)

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League (met heerlijke goal van Nainggolan)

21:56
Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

20:30
Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

17:30
3
Ivan Leko komt met zorgwekkende update over blessure van Christos Tzolis Reactie

Ivan Leko komt met zorgwekkende update over blessure van Christos Tzolis

21:15
"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

21:00
2
Gearriveerd en meteen geblesseerd: de nachtmerrie gaat verder voor Sébastien Pocognoli

Gearriveerd en meteen geblesseerd: de nachtmerrie gaat verder voor Sébastien Pocognoli

21:20
Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis

Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis

20:15
JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

17:57
Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

18:15
Hij doet het weer: "De beste spits van Club Brugge"

Hij doet het weer: "De beste spits van Club Brugge"

19:30
Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

19:15
Blij terug in België te zijn, al ziet Lokesa ook groot werkpunt voor zichzelf

Blij terug in België te zijn, al ziet Lokesa ook groot werkpunt voor zichzelf

20:00
"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

18:30
Vanuit Italië komt wel heel erg goed nieuws over Romelu Lukaku

Vanuit Italië komt wel heel erg goed nieuws over Romelu Lukaku

19:00
🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

18:00
"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15
Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

17:45
1
Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

17:15
Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

17:00
2
BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

16:16
2
Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

16:00
Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

16:30
Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

15:30
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30
Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

14:30
2
DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

15:00
3
"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

14:00
'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

13:30
Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

13:00
2
'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

12:00
Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

11:30
5
Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

11:00
4
Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

10:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over OH Leuven - Union SG: 0-0 CringeMedia CringeMedia over Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale" CringeMedia CringeMedia over "Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Zulte Waregem: 4-3 CringeMedia CringeMedia over Incidenten voor Utrecht-Genk blijven nazinderen: Nederlandse politie komt met duidelijk statement EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!" Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt TIGERMANIA TIGERMANIA over La Louvière - STVV: 1-2 Swakken Swakken over Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten" The Purple Knight The Purple Knight over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved