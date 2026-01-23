DONE DEAL: JPL-club verrast en haalt speler in huis die al 18 maanden niet speelde

RAAL La Louvière heeft na Nachon Nsingi meteen ook zijn tweede transfer van de dag aangekondigd. Bryan Soumaré tekent als vrije speler, na anderhalf jaar zonder club. Een opvallende deal.

Bryan Soumaré (26 jaar) heeft sinds maart 2024 geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Bijna twee jaar zonder spelen: het is een flinke gok die RAAL La Louvière neemt, die de ondertekening van de Franse middenvelder heeft bekendgemaakt.

Soumaré was vrij sinds de zomer van 2024 en het einde van zijn contract bij Dijon. Deze lange afwezigheid op het veld is te wijten aan een blessure en aan medische zorgen, die Soumaré ervan hebben weerhouden terug te keren. Hij is nu hersteld, maar mist uiteraard ritme en is nog niet fit.

Een gok van La Louvière ... voor het seizoen 26-27?

Het is dus een gok die een beetje doet denken aan Alexis Beka Beka, die bij zijn aankomst afgelopen zomer eigenlijk gebrek aan ritme had en die nog steeds niet is geslaagd om zich als basisspeler bij La Louvière te vestigen.

Bryan Soumaré heeft overigens een contract getekend voor anderhalf jaar en vormt dus eerder een versterking voor komend seizoen. Als hij zijn beste niveau terugvindt, kan de oud-Dijon- en Sochaux-speler een interessante toevoeging zijn aan de groep van De Wolven.

Soumaré heeft alles samen 81 wedstrijden in de Ligue 2 gespeeld, maar ook zo'n twaalf Ligue 1-wedstrijden. In 2021 was zijn marktwaarde het hoogst, namelijk 2 miljoen euro. De deal lag al een paar weken in de pijplijn.