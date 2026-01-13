'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

De Belgische competitie zou na Nieuwjaar nog wel eens tien speeldagen heel erg spannend kunnen worden. En dus is het de vraag wat er zal gaan gebeuren op de transfermarkt in de altijd interessante maand januari.

Heel wat teams willen nog leuke winterkoopjes doen - of een aantal spelers laten vertrekken om ruimte te maken in de kern en op de bankrekening. Iedereen kijkt uit naar de eventuele verborgen parels uit allerlei hoeken.

Bij La Louvière hebben ze zo goed als zeker een opvallende nieuwkomer in huis. Ze gaan namelijk Bryan Soumaré contracteren. Die zou volgens verschillende bronnen ondertussen al meetrainen met de club uit Henegouwen.

Opvallend, want Soumaré is al anderhalf jaar een vrije speler. Zijn contract bij Dijon liep af op 30 juni 2024 en daarna vond hij nooit meer een nieuwe ploeg. Nu lijkt dat La Louvière te gaan worden voor de 26-jarige Fransman.

Transfer na anderhalf jaar zonder club voor Bryan Soumaré?

De spelmaker zou volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri dichtbij een handtekening staan voor De Wolven. Echt haast is er in principe niet bij, gezien de transfervrije status van de Franse nummer tien die zich opnieuw wil laten zien.



Een paar jaar geleden had Soumaré nog een marktwaarde van twee miljoen euro volgens Transfermarkt, ondertussen schiet daar amper nog 150.000 euro van over. Kan hij zich bij La Louvière opnieuw opwerken naar zijn oude vorm en glorie?