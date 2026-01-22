Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

Club Brugge heeft de eerste gesprekken geopend over een mogelijke wintertransfer van Andreas Schjelderup. De 21-jarige Noorse vleugelspeler ligt momenteel onder contract bij Benfica en zou volgens de huidige stand van zaken definitief naar België kunnen komen.

Schjelderup werd de afgelopen weken gelinkt aan Italiaanse clubs zoals Parma, Roma en Juventus, maar het lijkt erop dat hij uiteindelijk voor blauw-zwart zal kiezen. In tegenstelling tot een mogelijke huurdeal in Italië, zou Club Brugge de speler volledig overnemen.

Bij Benfica moet de Noor het voorlopig vooral stellen met een rol als invaller. Door het gebrek aan regelmatige speelminuten volgt Club Brugge zijn situatie van dichtbij, overtuigd dat zijn profiel goed aansluit bij de eisen van de vicekampioen: jong, technisch vaardig en internationaal actief.

Club Brugge spreekt over een - dure - definitieve transfer van Schjelderup

De transfer zal echter niet eenvoudig zijn. Schjelderup wordt geschat op een marktwaarde van zo’n 14 miljoen euro, terwijl Benfica in 2023 nog 9 miljoen euro betaalde voor zijn komst van Nordsjaelland. Voor Club Brugge wordt het dus een uitdaging om tot een akkoord te komen.

Sinds zijn definitieve terugkeer bij Benfica in de zomer van 2024 speelde Schjelderup 66 wedstrijden, waarin hij 7 doelpunten en 11 assists realiseerde. Die cijfers waren echter onvoldoende voor een vaste basisplaats, wat zijn vertrek richting België aantrekkelijk maakt.



Ook internationaal wil Schjelderup stappen zetten. Hij maakt sinds vorig jaar deel uit van de Noorse nationale ploeg, maar wacht nog op zijn eerste doelpunt. Meer speeltijd in Club Brugge kan hem perspectief bieden richting het WK, een belangrijke factor in zijn keuze.