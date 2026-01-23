Dante Vanzeir neemt geen blad voor de mond over Ivan Leko

Dante Vanzeir heeft zich uitgelaten over het vertrek van Ivan Leko bij KAA Gent richting Club Brugge, op een moment dat hij zelf nog speler van de Buffalo's was. Hij nam geen blad voor de mond.

Tijdens het eerste deel van het seizoen had Dante Vanzeir het moeilijk bij KAA Gent. De spits genoot niet veel vertrouwen van trainer Ivan Leko, die hem amper liet spelen.

Daarom vertrok hij deze winter op huurbasis naar Cercle Brugge, met één duidelijk doel: opnieuw speelminuten maken. Afgelopen zaterdag maakte hij ook zijn competitiedebuut voor groen-zwart, een kleine vijftien minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Westerlo.

Een "vreemd en onverwacht" verhaal

Op het moment dat Ivan Leko richting Club Brugge vertrok, was Vanzeir nog steeds speler van Gent. Voor de camera’s van DAZN vertelde hij hoe hij die periode beleefde. "Ik was de gelukkigste speler van de ploeg volgens mij. Het is ook een heel vreemd en onverwacht verhaal. Er was heel weinig communicatie naar de spelersgroep toe."

"n het voetbal is alles mogelijk en soms is alles toegelaten. Voor ons was het uiteraard een enorme shock", gaat hij verder, om er meteen aan toe te voegen dat hij "in die korte periode meer gesprekken heeft gehad met Rik (De Mil, nvdr.: de nieuwe coach van Gent) dan met Ivan."



Zondag trekt Cercle Brugge naar Limburg voor een duel met KRC Genk. De Bruggelingen hopen hun goede start van 2026 – met een 0-2-zege tegen Westerlo – een vervolg te geven.