Twee uitgaande transfers op één dag: dit heeft STVV-coach Wouter Vrancken erover te zeggen

STVV beleeft een bijzonder drukke wintermercato. Na meerdere inkomende transfers volgden vrijdag ook twee opvallende uitgaande deals. Trainer Wouter Vrancken reageerde meteen en probeerde de achterban gerust te stellen.

STVV is aan een drukke wintermercato bezig. De club kocht al drie nieuwe spelers met Oumar Diouf, Loïc Mbe Soh en Shion Shinkawa. Ook op uitgaand vlak gaat het hard.

Vrancken stelt gerust over transferdrukte

Vrijdagvoormiddag kondigde de club twee vertrekken aan. Rein Van Helden maakte de overstap naar Antwerp, terwijl niet veel later ook Andres Ferrari op huurbasis (met aankoopoptie) naar Sporting Gijon trok.

Wouter Vrancken hield een persconferentie op vrijdag, kort na de transfers, en dus was het logisch dat erover gesproken werd. De trainer kon beginnen met het geruststellen van de fans.

Het jammere vertrek van Van Helden

"Ik draai al lang genoeg mee in het voetbal om te weten hoe onvoorspelbaar transferperiodes zijn. Maar ik denk dat de club al goed geanticipeerd heeft", zegt hij volgens Het Belang van Limburg. Nadien ging hij dieper in op het vertrek van Van Helden. Hij was immers graag gezien op Stayen.

"Het vertrek van Rein vind ik jammer. Ik had hem graag het seizoen zien uitdoen bij ons. Maar als coach en als club zijn we hem heel dankbaar voor alles wat hij hier heeft betekend. Hij heeft ervoor gekozen om een stap te zetten en dat is zijn goed recht. We gunnen hem dat ook", aldus Vrancken.