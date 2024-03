Hans Vanaken heeft glasheldere boodschap voor Club Brugge-supporters na overwinning tegen OH Leuven

Club Brugge heeft zondag met 3-1 gewonnen van OH Leuven. Een deugddoende zege voor Ronny Deila en zijn troepen.

Club Brugge kwam op achterstand, maar keerde die scheve situatie helemaal om. Vanaken scoorde de 2-1 met een geweldige vrije trap. "Het was op een belangrijk moment denk ik, om die 2-1 te maken", reageert hij na afloop bij Eleven DAZN.

"Dat na een eerste helft waarin we veel balbezit hebben maar weinig kansen. Uiteindelijk komen we met een gelukje op 1-1. In de tweede helft waren we wel sterker. Oké, ze hadden misschien wel iets meer balbezit, maar ze creëerden vrij weinig."

"Het is ook goed dat we snel die derde goal konden maken, zodat we die bonus hadden van twee doelpunten. Over het algemeen, een goede verdiende overwinning", gaat Vanaken verder.

Toch was het flink zoeken voor Club Brugge eerst. "Dat is ook de periode waarin we zitten hé", weet Vanaken. "Het is niet gemakkelijk. We winnen dan met 0-3 van Genk na twee verliesmatchen. Dat is geweldig, maar in de week gaan we weer vervelend onderuit in Molde."

Vanaken heeft nog een heel duidelijke boodschap voor het publiek. "Langs de ene kant snap ik het publiek, zij willen meer zien, maar wij doen ons uiterste best om dat recht te zetten. Ik denk dat we vooral veel steun kunnen gebruiken, dat is belangrijk."

"Laat ons hopen dat we er nog een mooi seizoen van kunnen maken, we zitten nu in de Champions' Play-offs."