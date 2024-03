Racing Genk pakt belangrijke driepunter tegen Standard en ligt op pole positie voor laatste Champions Play Offs-tickets

Racing Genk heeft zichzelf een heel grote optie gegeven voor een plekje bij de top 6. De vice-kampioen van vorig jaar won verdiend maar zuinig met 1-0 van een mak Standard.

Racing Genk kreeg gisteren van Cercle Brugge een cadeautje in de strijd voor de Champions Play Offs maar dan kon er maar best gewonnen worden tegen een Standard dat quasi zeker was van deelname aan de Europe Play Offs.

Genk baas

De thuisploeg kwam dan ook het beste uit de startblokken. Na tien minuten moest Bodart zich al tonen op een laag schot van Bonsu Baah. Het was het startschot voor een eerste helft vol Genks doelgevaar.

El Khannouss kon zijn schoten niet kadreren, Heynen botste op een ultieme redding van Noubi en Arokodare zag de lat en Bodart zijn pogingen redden.

© photonews

Arokodare begon de wedstrijd op de bank maar moest al na 35 minuten opdraven na een lelijke blessure van Luca Oyen.

Standard net niet

Op slag van rust kreeg ook Standard nog een dot van een kans. Vandevoordt grabbelde naast een corner waardoor Yeboah richting doel kon verwerken maar El Ouahdi bracht nog redding op de lijn.

© photonews

El Hadj breekt de ban

Vrancken besloot om tijdens de rust opnieuw te wisselen en bracht El Hadj erin voohr Sor. Een gouden wissel want 5 minuten later zorgde die El Hadj voor de verlossende 1-0. Bodart kon het afstandsschot van El Khannouss niet ver genoeg duwen en de goed gevolgde El Hadj moest de bal maar tegen de touwen tikken.

© photonews

Opdracht volbracht leek het wel voor de thuisploeg dat amper nog naar voor trok. Standard was aanvallend dan weer onmondig om Vandevoordt nog te bedreigen.

Bibberen in het slot

Maar zolang het 1-0 bleef was er nog veel mogelijk en net zoals in de eerste helft versierde ook Standard nog een grote kans na een foutje achterin bij Genk. Ditmaal was het McKenzie die in de fout ging door veel te slap terug te koppen richting zijn doelman. Yeboah zat ertussen maar Vandevoordt bracht met de hand redding.

© photonews

Eind goed al goed voor Racing Genk dat nu een serieuze optie heeft genomen op een plaats in de top 6 en met een 5e plek op pole positie ligt om de laatste tickets te bemachtigen op Westerlo volgende week. Standard kan na de wedstrijd van OH Leuven tegen Club Brugge mathematisch zeker zijn van het behoud.