Cercle Brugge-coach Miron Muslic niet te spreken over arbitrage na gelijkspel in Charleroi: "De gevolgen zijn enorm voor ons"

Cercle Brugge heeft zaterdagavond gelijkgespeeld tegen Charleroi. Het werd 0-0 na een wedstrijd die Cercle voor het grootste deel met 10 man moest afwerken.

Cercle Brugge moest de wedstrijd met 10 man spelen. Na 40 minuten kreeg Popovic rood omdat hij Badji neerhaalde die alleen door was.

Maar, Badji tikte de bal verder met zijn arm en haalde daar duidelijk voordeel uit. Scheidsrechter Lothar D'Hondt werd naar het VAR-scherm geroepen, maar negeerde het advies van de videoref.

Hij gaf Popovic rood en leek aan de Cercle-spelers te vertellen dat de handsbal tijdens een lopende beweging gebeurde.

Na afloop was Cercle-coach Miron Muslic niet te spreken over deze beslissing, die veel invloed had op de wedstrijd. "Het was een duidelijke handsbal van Badji", reageerde Muslic.

"Hier moet hij gewoon voor fluiten. De ref had me verteld dat de speler de bal per ongeluk raakte. Maar hij raakte de bal toch nog altijd? De gevolgen zijn enorm voor ons, we moesten 50 minuten met een man minder op het veld staan", besluit Muslic.