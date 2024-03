Bij degradatiekandidaat slaan ze zich voor het hoofd: "En zeggen dat wij hiervoor gestemd hebben"

Berouw komt na de zonde. Telkens we een nieuwe buitenlandse speler spreken, vraagt die ons hoe dat play-off-systeem in België juist in elkaar zit. Tegenwoordig moeten we dan ook de play-downs uitleggen. Nu slaan zelfs de voorstanders daarvan zich voor het hoofd.

Charleroi kon zaterdag niet winnen van Cercle Brugge en blijft dus achteruit kijken. OH Leuven kan er immers nog overspringen en dan moeten de Carolo's die eindstrijd met vier aangaan om in 1A te blijven. Een situatie die ze hadden kunnen zien aankomen in het Zwarte Land. "Het stond al geschreven sinds het begin van het seizoen dat het tot het einde moeilijk zou zijn", zuchtte Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur van de club, bij de RTBF. "Uiteindelijk is het onze eigen schuld... wij hebben voor dit verdomde degradatieformat gestemd. Het is een ramp... We kunnen niemand anders de schuld geven dan onszelf", voegde hij eraan toe. Charleroi speelt angstig, maar dat is gezien de situatie niet vreemd. "Gelukkig hadden we een geweldig publiek dat ons sterk heeft geholpen." "Ik denk dat we onze spelers niet veel kunnen verwijten als het gaat om betrokkenheid. We hebben ons niveau de laatste paar wedstrijden verhoogd", verklaarde Hendrickx ook.