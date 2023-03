Zo hard denkt Bryan Reynolds van Westerlo aan een transfer

Westerlo huurt Bryan Reynolds van AS Roma. In Westerlo zouden ze hem heel graag nog een extra jaartje aan boord houden.

De uitleenbeurt van Reynolds bevat ook een aankoopoptie. Die bedraagt echter zeven miljoen euro, de prijs die AS Roma zelf betaalde voor hem. De kans dat Westerlo dat betaalt lijkt echter zeer klein.

Dan moet een nieuwe uitleenbeurt wellicht de oplossing worden. De makelaar van Reynolds is al bezig met volgend seizoen, de speler zelf niet echt. “Ik heb gehoord dat de club me graag wil houden en in Westerlo zal ik bovendien veel kansen krijgen”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Ook een uitleenbeurt aan een andere ploeg dan Westerlo behoort tot de mogelijkheden. “Misschien dient er zich straks nog een betere situatie aan. Ach, ik wil er nog niet te veel aan denken. Ik focus nu vooral op de strijd voor de top acht.”